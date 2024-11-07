Байден обіцяє Трампу "мирну і впорядковану передачу влади"

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності мирної передачі влади майбутній адміністрації Дональда Трампа і запевнив, що сприятиме цьому.

Про це він сказав у зверненні в четвер, 7 листопада, передає "Європейська правда".

Байден підкреслив, що Сполучені Штати є демократією, де "воля народу завжди бере гору", маючи на увазі перемогу Трампа на виборах.

"Учора я поговорив з обраним президентом Трампом і привітав його з перемогою і запевнив, що доручив усій своїй адміністрації працювати з його командою для забезпечення мирної та впорядкованої передачі влади. Це те, на що заслуговує американський народ", – додав він.

Реклама:

Також американський президент відзначив кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс, яка вела "натхненну кампанію" та "повністю вклалась" у неї.

Окремо Байден наголосив на необхідності для всіх американців прийняти результати виборів, незалежно від того, чи переміг їхній кандидат.

"Як я не раз казав: не можна любити країну, тільки коли виграєш; не можна любити ближнього свого, тільки коли ти з ним погоджуєшся. Сподіваюсь, незалежно від того, за кого віддали голос, ми можемо це зробити: бачити одне в одному не ворогів, а співгромадян, знизити градус напруги", – закликав президент США.

Як відомо, раніше Джо Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою на виборах. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.

Пізніше повідомляли, що Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення передачі влади.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.