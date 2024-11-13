Байден принял Трампа в Белом доме

Президент США Джо Байден в среду, 13 ноября, принял избранного президента Дональда Трампа – это часть процедуры передачи полномочий после последних выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На публичной части встречи Байден поздравил Трампа с возвращением в Белый дом и пообещал способствовать упорядоченному переходу власти.

Республиканец тоже был лаконичен, отметил, что "политика – вещь тяжелая", и заверил, что передача полномочий от одной администрации к другой будет "максимально плавной".

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Фото: Getty Images

На следующий день после президентских выборов, 6 ноября, Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода.

Позже президент США отметил необходимость мирной передачи власти будущей администрации.

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