Понад 100 депутатів Бундестагу підписались за заборону "Альтернативи для Німеччини"

Понад 100 депутатів Бундестагу підписались під заявою із закликом заборонити ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Депутат від Християнсько-демократичного союзу Марко Вандервітц заявив, що він заручився підтримкою 113 депутатів від різних груп щодо заборони "АдН".

Депутати закликають Конституційний суд визначити, чи суперечить діяльність "АдН" Конституції, посилаючись на статтю 21 Основного закону.

Реклама:

Позов про заборону партії може бути поданий до суду Бундестагом, верхньою палатою – Бундесратом – або федеральним урядом.

Група на чолі з Вандервітцом прагне ухвалити резолюцію Бундестагу про заборону "АдН", однак неясно, чи отримає вона більшість.

Вандервітц вже давно виступає за заборону цієї антиімміграційної, дружньої до Росії партії.

Раніше повідомляли, що суд у Німеччині визнав законність класифікації однієї з регіональних гілок партії "Альтернатива для Німеччини" як потенційно екстремістської.

Одне з останніх опитувань засвідчило, що за "АдН" готові голосувати понад 19% виборців.