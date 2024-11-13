Более 100 депутатов Бундестага подписались за запрет "Альтернативы для Германии"

Более 100 депутатов Бундестага подписались под заявлением с призывом запретить ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Депутат от Христианско-демократического союза Марко Вандервитц заявил, что он заручился поддержкой 113 депутатов от разных групп о запрете "АдН".

Депутаты призывают Конституционный суд определить, противоречит ли деятельность "АдГ" Конституции, ссылаясь на статью 21 Основного закона.

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Иск о запрете партии может быть подан в суд Бундестагом, верхней палатой – Бундесратом – или федеральным правительством.

Группа во главе с Вандервитцем стремится принять резолюцию Бундестага о запрете "АдГ", однако неясно, найдет ли она большинство.

Вандервитц уже давно выступает за запрет этой антииммиграционной, дружественной России партии.

Ранее сообщалось, что суд в Германии признал законность классификации одной из региональных ветвей партии "Альтернатива для Германии" как потенциально экстремистской.

Один из последних опросов показал, что за "АдГ" готовы голосовать более 19% избирателей.