Ще кілька політиків з партії Шольца закликали зробити Пісторіуса кандидатом у канцлери

Ще кілька членів Соціал-демократичної партії Німеччини виступили на підтримку кандидатури чинного міністра оборони Бориса Пісторіуса на посаду канцлера.

Про це повідомляє Zeit, інформує "Європейська правда".

Зокрема, кандидатуру Пісторіуса підтримав колишній земельний голова СДПН у Тюрингії Андреас Баузевайн.

"Ми живемо в такий час, коли люди ведуть за собою партії. Якщо СДПН хоче мати шанс перемогти ХДС/ХСС, то наш найкращий шанс – це Борис Пісторіус", – сказав він в інтерв’ю Stern.

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Рюдігер Ербен, парламентський секретар парламентської групи СДПН у Саксонії-Ангальт, сказав у коментарі Der Spiegel, що чинний глава Міноборони "буде найкращою пропозицією для виборців, тому що він краще достукається до людей".

Раніше із закликом зробити Пісторіуса кандидатом у канцлери виступили Маркус Шрайбер і Тім Штоберок з рідного міста Шольца Гамбурга, обоє є членами міського парламенту.

Наразі попри розвал уряду Шольца його Соціал-демократична партія планує залишити чинного канцлера своїм головним кандидатом на майбутніх виборах.

Опитування свідчать, що більш ніж половина німців виступають за швидкі дострокові вибори. Також опитування прогнозують найкращий результат на виборах головній опозиційній партії Християнсько-демократичний союз.

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