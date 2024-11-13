Еще несколько политиков из партии Шольца призвали сделать Писториуса кандидатом в канцлеры

Еще несколько членов Социал-демократической партии Германии выступили в поддержку кандидатуры действующего министра обороны Бориса Писториуса на должность канцлера.

Об этом сообщает Zeit, информирует "Европейская правда".

В частности, кандидатуру Писториуса поддержал бывший земельный председатель СДПГ в Тюрингии Андреас Баузевайн.

"Мы живем в такое время, когда люди ведут за собой партии. Если СДПГ хочет иметь шанс победить ХДС/ХСС, то наш лучший шанс – это Борис Писториус", – сказал он в интервью Stern.

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Рюдигер Эрбен, парламентский секретарь парламентской группы СДПГ в Саксонии-Анхальт, сказал в комментарии Der Spiegel, что действующий глава Минобороны "будет лучшим предложением для избирателей, потому что он лучше достучится до людей".

Ранее с призывом сделать Писториуса кандидатом в канцлеры выступили Маркус Шрайбер и Тим Штоберок из родного города Шольца Гамбурга, оба являются членами городского парламента.

Сейчас, несмотря на развал правительства Шольца, его Социал-демократическая партия планирует оставить действующего канцлера своим главным кандидатом на предстоящих выборах.

Опросы свидетельствуют, что более половины немцев выступают за скорые досрочные выборы. Также опросы прогнозируют лучший результат на выборах главной оппозиционной партии Христианско-демократический союз.

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