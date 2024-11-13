У Туреччині сподіваються отримати статус "партнера" БРІКС

Влада Туреччини розраховує отримати статус "країни-партнера" в неформальному об’єднанні БРІКС.

Про це заявив міністр торгівлі країни Омер Болат, якого цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

Туреччина звернулася з проханням про вступ до групи як повноправного члена на початку цього року із заявленою метою "одночасно" зміцнити свої зв'язки зі Сходом і Заходом.

Президент Реджеп Таїп Ердоган відвідав саміт БРІКС в Росії минулого місяця.

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"На останньому саміті в Казані заявку Туреччини було розглянуто. Є розуміння, що вони дадуть нам відповідь (пропозицією) статусу країни-партнера", – сказав Болат.

Він спростував твердження про те, що Індія блокувала повноправне членство Туреччини в БРІКС через тісні зв'язки Анкари з конкуруючим Пакистаном.

"Не існує питання про те, що Індія наклала вето на наше членство", – сказав Болат.

У вересні стало відомо, що Туреччина ще кілька місяців тому подала заявку на членство в БРІКС на тлі "розчарування" перспективами зближення з ЄС, а також суперечками з країнами НАТО через те, що Анкара продовжує співпрацювати з Росією.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан раніше заявив, що країна не прагнула б до членства в неформальному об’єднанні БРІКС, якби її прийняли до Європейського Союзу.

БРІКС, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати, вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ.