В Турции надеются получить статус "партнера" БРИКС

Власти Турции рассчитывают получить статус "страны-партнера" в неформальном объединении БРИКС.

Об этом заявил министр торговли страны Омер Болат, которого цитирует AP, сообщает "Европейская правда".

Турция обратилась с просьбой о вступлении в группу в качестве полноправного члена в начале этого года с заявленной целью "одновременно" укрепить свои связи с Востоком и Западом.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил саммит БРИКС в России в прошлом месяце.

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"На последнем саммите в Казани заявка Турции была рассмотрена. Есть понимание, что они дадут нам ответ (предложением) статуса страны-партнера", – сказал Болат.

Он опроверг утверждение о том, что Индия блокировала полноправное членство Турции в БРИКС из-за тесных связей Анкары с конкурирующим Пакистаном.

"Не существует вопроса о том, что Индия наложила вето на наше членство", – сказал Болат.

В сентябре стало известно, что Турция еще несколько месяцев назад подала заявку на членство в БРИКС на фоне "разочарования" перспективами сближения с ЕС, а также спорами со странами НАТО из-за того, что Анкара продолжает сотрудничать с Россией.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что страна не стремилась бы к членству в неформальном объединении БРИКС, если бы ее приняли в Европейский Союз.

БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты, считают геополитическим оппонентом группы G7 и "западным" финансовым учреждениям, как Всемирный банк и МВФ.