ZN.UA: Спецпредставником Трампа щодо війни в Україні стане "яструб" щодо Ірану

На посаду свого спецпредставника з питань переговорів для "завершення війни" в Україні Дональд Трамп може призначити кадрового дипломата Браяна Гука.

Про це дізналось видання ZN.UA з власних джерел, пише "Європейська правда".

56-річний Браян Гук – юрист за освітою, який працював у республіканських адміністраціях Джорджа Буша-молодшого та Дональда Трампа в структурі Державного департаменту, а також був старшим радником кампанії Мітта Ромні з питань зовнішньої політики.

В адміністрації Трампа Гук займався політикою стосовно Ірану – спершу як керівник міжвідомчої групи з координації санкцій, потім – як спецпредставник і старший радник держсекретаря Майка Помпео.

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Фото: Getty Images

Гук підтримував жорстку політику стосовно Ірану – зокрема вихід із іранської ядерної угоди та операцію з ліквідації високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

Публічно не повідомлялось про досвід цього американського дипломата стосовно України.

За інформацією ЗМІ, Трамп призначив Браяна Гука відповідальним за передання повноважень у Державному департаменті.

Раніше телеканал Fox News повідомив, що обраний президент США може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.

Наразі незрозуміло, якими будуть повноваження цього спецпредставника, але це призначення відповідає заявам Трампа "якнайшвидше" знайти врегулювання війни в Україні.

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.