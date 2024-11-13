ЗМІ: Трамп призначить спецпредставника щодо "переговорів про припинення війни" в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.

Про це кілька джерел повідомили Fox News, пише "Європейська правда".

Одне з джерел заявило телеканалу, що йдеться про "дуже високопоставленого спеціального представника" та "людину з великим авторитетом", якій Трамп доручить "досягти мирного врегулювання" в Україні.

"Це станеться найближчим часом", – додав він, вказуючи на низку оголошень про майбутніх членів адміністрації Трампа в останні дні.

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У першій адміністрації Дональда Трампа була схожа посада: у 2017-2019 роках спецпредставником США з питань України був Курт Волкер, який виконував свою роботу на волонтерських засадах.

Наразі незрозуміло, якими будуть повноваження цього спецпредставника, але це призначення відповідає заявам Трампа "якнайшвидше" знайти врегулювання війни в Україні.

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Відомо, що Трамп уже поговорив із російським правителем Владіміром Путіним, порадив йому не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.