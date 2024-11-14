Ексглава МЗС Британії: "Колапс України" був би більшим приниженням для США за Афганістан

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг вважає, що якщо США покинуть Україну, це буде ще більшим приниженням для Америки, ніж вихід з Афганістану.

Про це він розповів у подкасті британської газети The Telegraph, цитує "Європейська правда".

На думку Гейга, якщо майбутня адміністрація новообраного президента Дональда Трампа допустить "колапс України" – це матиме наслідки для авторитету Америки у світі та можливостей США запобігати майбутнім конфліктам.

"Трамп критикує (політику) Джо Байдена в Афганістані, хаотичний вихід, те, що покинули країну три роки тому, але якщо він призведе до колапсу України – це буде значно більшим приниженням для США, для сили США у світі, для можливості стримати майбутню кризу навколо Тайваню", – зазначив він.

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А тому, на думку колишнього очільника британського МЗС, це "у власних інтересах Трампа – підтримати силу Заходу у світі".

Також він застеріг майбутню адміністрацію Трампа від надій "залагодити швидко" війну або "залагодити її на умовах, що будуть вигідні Росії".

Дипломат впевнений: заморозити війну на лінії зіткнення означало б закласти основу для нової війни.

"Це призвело б до ще однієї, третьої війни, бо Путін прийде знову за тим, що залишилось", – переконаний Гейг.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи очільник Кремля Владімір Путін хоче завоювати всю Україну, Гейг заявив, що він "хоче всю Україну".

"Щонайменше, він хоче стільки, щоб те, що лишиться, не могло функціонувати як суверенна держава, щоб вона не могла стати членом ЄС, НАТО, щоб вона не могла робити позики, отримати гроші на відновлення своїх міст. Тобто, щоб вона не була функціональною державою", – вважає він.

На його думку, питання, яке вирішується у цій війні, не є про те, де пролягатиме кордон, а про те, чи Україна в результаті зможе функціонувати як держава.

За його словами, без надійних гарантій безпеки з боку США і НАТО Україна не зможе існувати як держава, а також – не зможе "зупинити Путіна через два роки, після того, як він відбудує свої збройні сили та повернеться за рештою".

"Можна наївно сказати, що ми встановимо мир за 24 години, але це не допоможе, якщо ви розбудовуєте нову війну", – вважає Гейг.

Напередодні писали, що Трамп може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.

А минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.