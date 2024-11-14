Экс-глава МИД Британии: "Коллапс Украины" был бы большим унижением для США, чем Афганистан

Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг считает, что если США оставят Украину, это будет еще большим унижением для Америки, чем выход из Афганистана.

Об этом он рассказал в подкасте британской газеты The Telegraph, цитирует "Европейская правда".

По мнению Хейга, если будущая администрация новоизбранного президента Дональда Трампа допустит "коллапс Украины" – это будет иметь последствия для авторитета Америки в мире и возможностей США предотвращать будущие конфликты.

"Трамп критикует (политику) Джо Байдена в Афганистане, хаотичный выход, то, что бросили страну три года назад, но если он приведет к коллапсу Украины – это будет значительно большим унижением для США, для силы США в мире, для возможности сдержать будущий кризис вокруг Тайваня", – отметил он.

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А потому, по мнению бывшего главы британского МИД, это "в собственных интересах Трампа – поддержать силу Запада в мире".

Также он предостерег будущую администрацию Трампа от надежд "уладить быстро" войну или "уладить ее на условиях, которые будут выгодны России".

Дипломат уверен: заморозить войну на линии соприкосновения означало бы заложить основу для новой войны.

"Это привело бы к еще одной, третьей войне, потому что Путин придет снова за тем, что осталось", – убежден Хейг.

Отвечая на вопрос ведущего о том, хочет ли глава Кремля Владимир Путин завоевать всю Украину, Хейг заявил, что он "хочет всю Украину".

"По меньшей мере, он хочет столько, чтобы то, что останется, не могло функционировать как суверенное государство, чтобы оно не могло стать членом ЕС, НАТО, чтобы оно не могло делать займы, получить деньги на восстановление своих городов. То есть, чтобы она не была функциональным государством", – считает он.

По его мнению, вопрос, который решается в этой войне, не о том, где будет пролегать граница, а о том, сможет ли Украина в результате функционировать как государство.

По его словам, без надежных гарантий безопасности со стороны США и НАТО Украина не сможет существовать как государство, а также – не сможет "остановить Путина через два года, после того, как он восстановит свои вооруженные силы и вернется за остальными".

"Можно наивно сказать, что мы установим мир за 24 часа, но это не поможет, если вы строите новую войну", – считает Хейг.

Накануне писали, что Трамп может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.

А на прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.