Baykar завершила випробування ракети IHA-230 на максимальну відстань

У середу, 13 листопада, турецька компанія Baykar Makina оголосила про успішне випробування ударним дроном Bayraktar AKINCI двох надзвукових ракет IHA-230

Про це йдеться у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Ракети пройшли випробування за участі ударного дрона Bayraktar AKINCI. За результатами випробування ракета здатна уражати об'єкти наземного і морського базування на дальності 155 км залежно від висоти та швидкості пуску.

Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀



✅ 2️⃣ x İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi

🎯 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet



✅ 2️⃣ x İHA-230 Supersonic Missile Firing Test

🎯 Bull’s Eye From 155 Km#Baykar 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Au05EDhoQv Реклама: November 13, 2024

Зазначимо, розробник ракети класу "повітря-поверхня" IHA-230 – турецька компанія Roketsan.

За даними з відкритих джерел, ця ракета може знищувати цілі на відстанях від 20 до 150 км – така дальність дозволяє у низці випадків завдавати ударів, не залітаючи в зону протиповітряної оборони противника.

У березні 2023 року Baykar Makina проводила випробування IHA-230 зі Bayraktar AKINCI. Тоді цільова дальність польоту ракети становила 140 км.

Нагадаємо, що турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та AKINCI в Україні у червні 2023 року. Наступного місяця почалось будівництво заводу.

На початку 2024 року керівник компанії Халюк Байрактар казав, що завод працевлаштує 500 людей і вироблятиме близько 120 безпілотників на рік.

А у жовтні Байрактар прогнозував, що завод компанії з виробництва безпілотників в Україні буде готовий 2025 року.