Baykar завершила випробування ракети IHA-230 на максимальну відстань
Новини — Четвер, 14 листопада 2024, 11:37 —
У середу, 13 листопада, турецька компанія Baykar Makina оголосила про успішне випробування ударним дроном Bayraktar AKINCI двох надзвукових ракет IHA-230
Про це йдеться у X (Twitter), передає "Європейська правда".
Ракети пройшли випробування за участі ударного дрона Bayraktar AKINCI. За результатами випробування ракета здатна уражати об'єкти наземного і морського базування на дальності 155 км залежно від висоти та швидкості пуску.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀
✅ 2️⃣ x İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi
🎯 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet
✅ 2️⃣ x İHA-230 Supersonic Missile Firing Test
🎯 Bull’s Eye From 155 Km#Baykar 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Au05EDhoQvРеклама:– BAYKAR (@BaykarTech) November 13, 2024
Зазначимо, розробник ракети класу "повітря-поверхня" IHA-230 – турецька компанія Roketsan.
За даними з відкритих джерел, ця ракета може знищувати цілі на відстанях від 20 до 150 км – така дальність дозволяє у низці випадків завдавати ударів, не залітаючи в зону протиповітряної оборони противника.
У березні 2023 року Baykar Makina проводила випробування IHA-230 зі Bayraktar AKINCI. Тоді цільова дальність польоту ракети становила 140 км.
✈️ BAYRAKTAR #AKINCI ✈️🐳🚀– Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 31, 2023
🕹️ İHA230 Türkiye’nin ilk Süpersonik Güdümlü Füzesi Atış Testi
🎯 Hedef Menzili 140 Km
🤝 @BaykarTech – @roketsan #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷pic.twitter.com/FHt3JhtVpK
Нагадаємо, що турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та AKINCI в Україні у червні 2023 року. Наступного місяця почалось будівництво заводу.
На початку 2024 року керівник компанії Халюк Байрактар казав, що завод працевлаштує 500 людей і вироблятиме близько 120 безпілотників на рік.
А у жовтні Байрактар прогнозував, що завод компанії з виробництва безпілотників в Україні буде готовий 2025 року.