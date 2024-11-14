Baykar завершила испытания ракеты IHA-230 на максимальное расстояние

В среду, 13 ноября, турецкая компания Baykar Makina объявила об успешном испытании ударным дроном Bayraktar AKINCI двух сверхзвуковых ракет IHA-230

Об этом говорится в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Ракеты прошли испытания с участием ударного дрона Bayraktar AKINCI. По результатам испытания ракета способна поражать объекты наземного и морского базирования на дальности 155 км в зависимости от высоты и скорости пуска.

Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀



✅ 2️⃣ x İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi

🎯 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet



✅ 2️⃣ x İHA-230 Supersonic Missile Firing Test

🎯 Bull’s Eye From 155 Km#Baykar 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Au05EDhoQv Реклама: November 13, 2024

Отметим, разработчик ракеты класса "воздух-поверхность" IHA-230 – турецкая компания Roketsan.

По данным из открытых источников, эта ракета может уничтожать цели на расстояниях от 20 до 150 км – такая дальность позволяет в ряде случаев наносить удары не залетая в зону противовоздушной обороны противника.

В марте 2023 года Baykar Makina проводила испытания IHA-230 с Bayraktar AKINCI. Тогда целевая дальность полета ракеты составляла 140 км.

Напомним, что турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и AKINCI в Украине в июне 2023 года. В следующем месяце началось строительство завода.

В начале 2024 года руководитель компании Халюк Байрактар говорил, что завод трудоустроит 500 человек и будет производить около 120 беспилотников в год.

А в октябре Байрактар прогнозировал, что завод компании по производству беспилотников в Украине будет готов в 2025 году.