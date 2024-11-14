Baykar завершила испытания ракеты IHA-230 на максимальное расстояние
Новости — Четверг, 14 ноября 2024, 11:37 —
В среду, 13 ноября, турецкая компания Baykar Makina объявила об успешном испытании ударным дроном Bayraktar AKINCI двух сверхзвуковых ракет IHA-230
Об этом говорится в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Ракеты прошли испытания с участием ударного дрона Bayraktar AKINCI. По результатам испытания ракета способна поражать объекты наземного и морского базирования на дальности 155 км в зависимости от высоты и скорости пуска.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀
✅ 2️⃣ x İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi
🎯 155 Km Uzaktaki Hedefe Tam isabet
✅ 2️⃣ x İHA-230 Supersonic Missile Firing Test
🎯 Bull’s Eye From 155 Km#Baykar 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Au05EDhoQvРеклама:– BAYKAR (@BaykarTech) November 13, 2024
Отметим, разработчик ракеты класса "воздух-поверхность" IHA-230 – турецкая компания Roketsan.
По данным из открытых источников, эта ракета может уничтожать цели на расстояниях от 20 до 150 км – такая дальность позволяет в ряде случаев наносить удары не залетая в зону противовоздушной обороны противника.
В марте 2023 года Baykar Makina проводила испытания IHA-230 с Bayraktar AKINCI. Тогда целевая дальность полета ракеты составляла 140 км.
✈️ BAYRAKTAR #AKINCI ✈️🐳🚀– Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 31, 2023
🕹️ İHA230 Türkiye’nin ilk Süpersonik Güdümlü Füzesi Atış Testi
🎯 Hedef Menzili 140 Km
🤝 @BaykarTech – @roketsan #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷pic.twitter.com/FHt3JhtVpK
Напомним, что турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и AKINCI в Украине в июне 2023 года. В следующем месяце началось строительство завода.
В начале 2024 года руководитель компании Халюк Байрактар говорил, что завод трудоустроит 500 человек и будет производить около 120 беспилотников в год.
А в октябре Байрактар прогнозировал, что завод компании по производству беспилотников в Украине будет готов в 2025 году.