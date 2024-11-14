FT: Німеччина заборонила портам приймати танкери з російським газом

Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам відмовлятися від постачань зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на лист від відомства, передає "Європейська правда".

У листі, отриманому редакцією і датованому 6 листопада, німецьке Мінекономіки наказує компанії Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних постачань російського ЗПГ" після того, як відомство повідомили про заплановану поставку.

У відомстві зазначили, що наказ видано з метою захисту "суспільних інтересів, що переважають", і закликали оператора відмовитися від російського ЗПГ "до подальшого повідомлення".

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У своєму листі Міністерство економіки зазначило, що дозволити таке постачання означало б суперечити самій меті створення терміналів – забезпеченню незалежності Німеччини та ЄС від російського газу.

Німеччина не імпортує російський ЗПГ з моменту вторгнення РФ до України, і вказівка міністерства "гарантує, що це залишається незмінним", йдеться у листі.

Як нагадала газета, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі.

У червні ЄС запровадив санкції проти російського зрідженого газу, серед іншого заборонивши використання об'єктів ЄС для перевалки російського ЗПГ до третіх країн.

8 листопада стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з обраним президентом США Дональдом Трампом порушила ідею збільшення імпорту американського зрідженого газу, аби скоротити імпорт з Росії.

Більше про це читайте у статті "ЄС позбавляється газової залежності".