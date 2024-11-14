FT: Германия запретила портам принимать танкеры с российским газом

Министерство экономики Германии поручило государственным импортным терминалам отказываться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо от ведомства, передает "Европейская правда".

В письме, полученном редакцией и датированном 6 ноября, немецкое Минэкономики приказывает компании Deutsche Energy Terminal "не принимать никаких поставок российского СПГ" после того, как ведомство сообщили о запланированной поставке.

В ведомстве отметили, что приказ издан с целью защиты "преобладающих общественных интересов", и призвали оператора отказаться от российского СПГ "до дальнейшего уведомления".

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В своем письме Министерство экономики отметило, что разрешить такие поставки означало бы противоречить самой цели создания терминалов – обеспечению независимости Германии и ЕС от российского газа.

Германия не импортирует российский СПГ с момента вторжения РФ в Украину, и указание министерства "гарантирует, что это остается неизменным", говорится в письме.

Как напомнила газета, до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе.

В июне ЕС ввел санкции против российского сжиженного газа, среди прочего запретив использование объектов ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны.

8 ноября стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом подняла идею увеличения импорта американского сжиженного газа, чтобы сократить импорт из России.

Больше об этом читайте в статье "ЕС избавляется от газовой зависимости".