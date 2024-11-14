Нідерланди виділять 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом

Уряд Нідерландів виділить 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом після інциденту з нападом на вболівальників з Ізраїлю минулого тижня в Амстердамі.

Про це повідомило Trouw, передає "Європейська правда".

Під час парламентських дебатів щодо заворушень в Амстердамі міністр юстиції і безпеки Нідерландів Девід ван Віл заявив, що країна " має намір поставитися до цього серйозно".

Зазначається, що ці 4,5 млн євро будуть витрачені на реалізацію заходів стратегії, яку представлять у п’ятницю.

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Також, як пише видання, 2,2 млн з цих коштів підуть на охорону єврейських установ, включаючи школи.

За словами міністра, ці заходи стануть частиною комплексної "стратегії боротьби з антисемітизмом", яка наразі розробляється.

Ван Віл також зазначив, що напад на ізраїльських уболівальників у столиці Нідерландів свідчить про необхідність в існуванні такої стратегії.

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф закликав до жорсткого підходу до людей, винних в антисемітському насильстві.

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