Нидерланды выделят 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом
Правительство Нидерландов выделит 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом после инцидента с нападением на болельщиков из Израиля на прошлой неделе в Амстердаме.
Об этом сообщило Trouw, передает "Европейская правда".
Во время парламентских дебатов по беспорядкам в Амстердаме министр юстиции и безопасности Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что страна "намерена отнестись к этому серьезно".
Отмечается, что эти 4,5 млн евро будут потрачены на реализацию мероприятий стратегии, которую представят в пятницу.
Также, как пишет издание, 2,2 млн из этих средств пойдут на охрану еврейских учреждений, включая школы.
По словам министра, эти меры станут частью комплексной "стратегии борьбы с антисемитизмом", которая сейчас разрабатывается.
Ван Вил также отметил, что нападение на израильских болельщиков в столице Нидерландов свидетельствует о необходимости в существовании такой стратегии.
Нидерландский премьер-министр Дик Схоф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии.
Читайте подробно: Еврейский погром XXI века: как беспорядки в Амстердаме поставили новые вопросы для Европы.