Нидерланды выделят 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом

Правительство Нидерландов выделит 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом после инцидента с нападением на болельщиков из Израиля на прошлой неделе в Амстердаме.

Об этом сообщило Trouw, передает "Европейская правда".

Во время парламентских дебатов по беспорядкам в Амстердаме министр юстиции и безопасности Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что страна "намерена отнестись к этому серьезно".

Отмечается, что эти 4,5 млн евро будут потрачены на реализацию мероприятий стратегии, которую представят в пятницу.

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Также, как пишет издание, 2,2 млн из этих средств пойдут на охрану еврейских учреждений, включая школы.

По словам министра, эти меры станут частью комплексной "стратегии борьбы с антисемитизмом", которая сейчас разрабатывается.

Ван Вил также отметил, что нападение на израильских болельщиков в столице Нидерландов свидетельствует о необходимости в существовании такой стратегии.

Нидерландский премьер-министр Дик Схоф призвал к жесткому подходу к людям, виновным в антисемитском насилии.

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