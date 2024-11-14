ЗМІ: Румунія проситиме в Києва і Кишинева дані щодо заборони в'їзду лідеру ультраправих

Служба зовнішньої розвідки Румунії попросить Україну та Республіку Молдова розсекретити документи про заборону в'їзду лідера ультраправої партії AUR Джордже Сіміона в ці країни, щоб з'ясувати, чи є в них докази того, що Сіміон міг зустрічатися з офіцерами ГРУ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

Перед засіданням уряду в четвер прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що він обговорив з головою Служби зовнішньої розвідки питання про те, щоб звернутися до України та Республіки Молдова з проханням розсекретити документи про Джордже Сіміона та причини, через які голова AUR, кандидат на президентських виборах, є персоною нон грата в обох державах.

Тоді б вони побачили, чи може Румунія оприлюднити цю інформацію.

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Скандал розпочався із заяви голови Комісії з питань розвідки в парламенті Йоана Кіртеша, який заявив, що в цих документах є "звинувачення і чіткі докази" того, що Сіміон мав зустрічі з офіцерами ГРУ.

Кандидат від Націонал-консервативної партії Румунії на президентських виборах, депутат Європарламенту Крістіан Терхеш також заявив, що існують записи українських служб з серії зустрічей, які Джордже Сіміон нібито мав, особливо в Чернівецькій області, з людьми, які належали до різних російських розвідувальних служб.

Кандидат у президенти від AUR заперечив зустрічі з представниками російських спецслужб і заявив, що зніметься з перегонів, якщо в публічному просторі з'являться його зображення з офіцерами ГРУ.

Кандидати в президенти Ніколає Чуке і Мірча Джоане звернулися до прем'єр-міністра з проханням опублікувати документи, а Чолаку попросив Кіртеша піти у відставку через нібито втручання у виборчу кампанію з використанням розвідувальних даних.

Він також заявив, що не отримував інформації про те, що Сіміон був російським шпигуном або зустрічався з російськими агентами.

Як повідомлялося, лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон лідирують в опитуванні напередодні президентських виборів, які відбудуться цього місяця, і тому зустрінуться у другому турі.

Чолаку рішуче підтримує Україну та її членство в ЄС і НАТО. Сіміон виступає проти допомоги Україні, особливо військової.

Як повідомлялося, Росія начебто працює над тим, щоб вплинути на вибори президента Румунії, які відбудуться наприкінці листопада-на початку грудня.

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