СМИ: Румыния будет просить у Киева и Кишинева данные по запрету въезда лидеру ультраправых

Служба внешней разведки Румынии попросит Украину и Республику Молдова рассекретить документы о запрете въезда лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона в эти страны, чтобы выяснить, есть ли у них доказательства того, что Симион мог встречаться с офицерами ГРУ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24 со ссылкой на источники.

Перед заседанием правительства в четверг премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что он обсудил с председателем Службы внешней разведки вопрос о том, чтобы обратиться к Украине и Республике Молдова с просьбой рассекретить документы о Джордже Симионе и причины, по которым председатель AUR, кандидат на президентских выборах, является персоной нон грата в обоих государствах.

Тогда бы они увидели, может ли Румыния обнародовать эту информацию.

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Скандал начался с заявления председателя Комиссии по вопросам разведки в парламенте Йоана Киртеша, который заявил, что в этих документах есть "обвинения и четкие доказательства" того, что Симион имел встречи с офицерами ГРУ.

Кандидат от Национал-консервативной партии Румынии на президентских выборах, депутат Европарламента Кристиан Терхеш также заявил, что существуют записи украинских служб из серии встреч, которые Джордже Симион якобы имел, особенно в Черновицкой области, с людьми, которые принадлежали к различным российским разведывательным службам.

Кандидат в президенты от AUR отрицал встречи с представителями российских спецслужб и заявил, что снимется с гонки, если в публичном пространстве появятся его изображения с офицерами ГРУ.

Кандидаты в президенты Николае Чуке и Мирча Джоане обратились к премьер-министру с просьбой опубликовать документы, а Чолаку попросил Киртеша уйти в отставку из-за якобы вмешательства в избирательную кампанию с использованием разведывательных данных.

Он также заявил, что не получал информации о том, что Симион был российским шпионом или встречался с российскими агентами.

Как сообщалось, левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и председатель оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион лидируют в опросе накануне президентских выборов, которые состоятся в этом месяце, и поэтому встретятся во втором туре.

Чолаку решительно поддерживает Украину и ее членство в ЕС и НАТО. Симион выступает против помощи Украине, особенно военной.

Как сообщалось, Россия якобы работает над тем, чтобы повлиять на выборы президента Румынии, которые состоятся в конце ноября-начале декабря.

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