ЗМІ: Росія намагається втрутитись у вибори в Румунії

Росія начебто працює над тим, щоб вплинути на вибори президента Румунії, які відбудуться наприкінці листопада – на початку грудня.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За інформацією телеканалу, Росія намагається здійснити вплив на румунські вибори "через довірених осіб, через посередників, таких як пов'язані з Росією або фінансовані Росією організації та установи, можливо, включно з кандидатами".

У публікації стверджується, що у Румунії кожен громадянин Росії "перебуває під постійним моніторингом", а контррозвідка країни відстежує можливі спроби "поставити під сумнів членство Румунії в Європейському Союзі та НАТО".

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Додатково на проблему звернули увагу румунські депутати, які закликали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея – наприклад, чи не атакують їхні хакери румунські державні установи.

Серед інших ознак такого впливу Digi24 наводить мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються "отримати нелегітимний контент для просування певних кандидатів", у зв’язку з чим порушила провадження і поліція Румунії.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Румунії пройде 24 листопада, а другий – 8 грудня. Нинішній президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, не може лишитися на своїй позиції на третій термін.

Минулого місяця один із кандидатів у президенти Румунії, колишній заступник генсека НАТО Мірча Джоане потрапив у скандал, коли з'ясувалось, що колишній координатор його кампанії має зв'язки з російським пропагандистом і бізнесменом.

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