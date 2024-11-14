Словаччина хоче продовжити виключення з заборони ЄС на імпорт нафти з Росії

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар хоче обговорити на рівні Європейського Союзу продовження виключення з заборони на імпорт російської трубопровідної нафти.

Про це він сказав у четвер, 14 листопада, на пресконференції з главою угорського МЗС Петером Сійярто у Будапешті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

За словами Бланара, енергетична безпека для Словаччини є важливою, "і ми дуже відкрито говоримо про те, що Росія була надійним партнером".

"У нас ніколи не було проблем з тим, що Росія не виконує свої контракти або поставки, чи то ядерне паливо, чи то газ, чи то нафта. І тому цілком природно, що для таких економік, як Угорщина і Словаччина, майже неприйнятно купувати товари з інших країн, товари, які в чотири, а то й у п'ять разів дорожчі", – пояснив він.

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ЄС запровадив санкції проти російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, хоча Словаччина та сусідні Чехія й Угорщина домоглися виключення, поки не перейдуть на інші джерела.

Та позаяк російська нафта, що постачається нафтопроводом "Дружба", дешевша за альтернативу, перехід ускладнюється.

Наразі словацький нафтопереробний завод Slovnaft може переробляти російську нафту на паливо та експортувати до Чехії, але після 5 грудня використання російської нафти обмежиться постачанням на словацький ринок.

Улітку Словаччина разом із Угорщиною обурювались рішенням України накласти санкції на російську компанію "Лукойл" – одного з постачальників нафти для цих двох країн через "Дружбу".