Словакия хочет продлить исключение из запрета ЕС на импорт нефти из России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар хочет обсудить на уровне Европейского Союза продолжение исключения из запрета на импорт российской трубопроводной нефти.

Об этом он сказал в четверг, 14 ноября, на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто в Будапеште, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

По словам Бланара, энергетическая безопасность для Словакии является важной, "и мы очень открыто говорим о том, что Россия была надежным партнером".

"У нас никогда не было проблем с тем, что Россия не выполняет свои контракты или поставки, будь то ядерное топливо, будь то газ или нефть. И поэтому вполне естественно, что для таких экономик, как Венгрия и Словакия, почти неприемлемо покупать товары из других стран, товары, которые в четыре, а то и в пять раз дороже", – пояснил он.

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ЕС ввел санкции против российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, хотя Словакия и соседние Чехия и Венгрия добились исключения, пока не перейдут на другие источники.

Но поскольку российская нефть, поставляемая по нефтепроводу "Дружба", дешевле альтернативы, переход усложняется.

Сейчас словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft может перерабатывать российскую нефть на топливо и экспортировать в Чехию, но после 5 декабря использование российской нефти ограничится поставками на словацкий рынок.

Летом Словакия вместе с Венгрией возмущались решением Украины наложить санкции на российскую компанию "Лукойл" – одного из поставщиков нефти для этих двух стран через "Дружбу".