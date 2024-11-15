В Іспанії в пожежі в будинку для літніх людей загинули щонайменше 10 осіб

Десять людей загинули і щонайменше двоє отримали серйозні поранення рано-вранці у п'ятницю внаслідок серйозної пожежі в психогеріатричному пансіонаті в містечку Вільяфранка-де-Ебро поблизу іспанської Сарагоси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє іспанське видання Heraldo.

Пожежна команда міської ради Сарагоси отримала повідомлення о 5:00 про сильну пожежу в будинку для людей похилого віку Jardines de Villafranca, розташованому на вулиці Альфонсо Бес Лабуерта у Вільяфранка-де-Ебро.

На місце події прибули дві важкі мотопомпи, дві легкі міські мотопомпи, 30-метрова автоматична драбина, карета швидкої допомоги, сучасний медичний пункт і фургон з різними інструментами. На місце також приїхали представники Цивільної гвардії Сарагоси.

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Пожежу загасили і провітрили будівлю, що дозволило мешканцям перебратися у вітальню. Причини пожежі поки що невідомі.

Десять людей, які перебували в будинку, загинули від вдихання диму, а щонайменше двоє отримали серйозні поранення. До лікарень Royo Villanova, Miguel Servet та Clínico Universitario було надіслано попередження про потребу надання допомоги постраждалим.

На момент пожежі в резиденції, яка опікується людьми похилого віку та з хворобами психіки, перебувало 82 особи.

Минулого тижня під час пожежі в будинку для літніх людей у Сербії загинули дві особи.

А наприкінці минулого місяця в нідерландському місті Зандам сталася пожежа на кораблі, на якому перебували близько 300 шукачів притулку.