Пожежа в будинку для літніх людей у Сербії: двоє загиблих

Неподалік міста Стара Пазова, що в центральній Сербії, спалахнула пожежа в будинку для людей похилого віку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Пожежа спалахнула в притулку для літніх людей ввечері в суботу, 9 листопада, у селі Войка неподалік Старої Пазової.

За інформацією сербської прокуратури, у результаті загинули дві жінки, ще двох людей віком 55 і 71 рік ушпиталили. З палаючої будівлі всього евакуювали 23 людей.

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На місце події виїжджали співробітники Міністерства внутрішніх справ, Управління з надзвичайних ситуацій – пожежно-рятувальної частини, які гасили пожежу, та швидкої допомоги, яка надавала медичну допомогу постраждалим.

Існує підозра, що причиною пожежі є людський фактор, але всі факти і обставини, що мають значення для кримінальної відповідальності, будуть встановлені, заявили у прокуратурі Сербії.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця в нідерландському місті Зандам сталась пожежа на кораблі, на якому перебували близько 300 шукачів притулку.