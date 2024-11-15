В Испании в пожаре в доме престарелых погибли по меньшей мере 10 человек

Десять человек погибли и по меньшей мере двое получили серьезные ранения рано утром в пятницу в результате серьезного пожара в психогериатрическом пансионате в городке Вильяфранка-де-Эбро вблизи испанской Сарагосы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает испанское издание Heraldo.

Пожарная команда городского совета Сарагосы получила сообщение в 5:00 о сильном пожаре в доме престарелых Jardines de Villafranca, расположенном на улице Альфонсо Бес Лабуэрта в Вильяфранка-де-Эбро.

На место происшествия прибыли две тяжелые мотопомпы, две легкие городские мотопомпы, 30-метровая автоматическая лестница, машина скорой помощи, современный медицинский пункт и фургон с различными инструментами. На место происшествия также прибыли представители Гражданской гвардии Сарагосы.

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Пожар потушили и проветрили здание, что позволило жильцам перебраться в гостиную. Причины пожара и количество пострадавших пока неизвестны.

Десять человек, которые находились в доме, погибли от вдыхания дыма, а по меньшей мере двое получили серьезные ранения. В больницы Royo Villanova, Miguel Servet и Clínico Universitario было отправлено предупреждение для оказания помощи пострадавшим.

На момент пожара в резиденции, которая занимается пожилыми людьми и психически больными, находилось 82 человека.

На прошлой неделе во время пожара в доме престарелых в Сербии погибли два человека.

А в конце прошлого месяца в нидерландском городе Зандам произошел пожар на корабле, на котором находились около 300 искателей убежища.