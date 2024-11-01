У Нідерландах сталась пожежа на кораблі, де перебували шукачі притулку

У нідерландському місті Зандам вночі сталась пожежа на кораблі, на якому перебували близько 300 шукачів притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Пожежа сталась в одній з кімнат прийомного пункту, причиною загоряння міг стати зарядний пристрій для електровелосипеда.

За даними рятувальників, пожежа могла бути пов'язана з коротким замиканням.

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Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Однак двох охоронців і двох мешканців оглянули співробітники швидкої допомоги, оскільки вони надихалися димом.

Мешканцям корабля-притулку було надано допомогу на набережній.

Більшість із них змогли повернутися всередину після гасіння пожежі. Тих, чиї кімнати постраждали внаслідок пожежі, розмістили в одному з прилеглих будинків.

Раніше повідомляли, що внаслідок вибуху в квартирі в Афінах загинув чоловік, одна жінка постраждала.

Крім того, минулого тижня у Варшаві спалахнула пожежа у найдорожчому житловому будинку Польщі, що розташований на вулиці Злота, 44.