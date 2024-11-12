Опитування: Кандидати від влади Польщі перемагають опозицію на виборах президента

Обидва імовірні кандидати в президенти від провладного блоку "Громадянська коаліції" – мер Варшави Рафал Тшасковський і глава МЗС Радослав Сікорський – мають більше шансів на перемогу на виборах, ніж опозиційні.

Про це свідчить опитування IBRiS для телеканалу Polsat, повідомляє "Європейська правда".

В опитуванні розглядалися чотири можливі кандидати: Тшасковський і Сікорський, а також колишній міністр оборони Польщі Пшемислав Чарнек і голова Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький від опозиційного "Права і справедливості".

Згідно з опитуванням, у дуеті Тшасковський – Чарнек перемогу здобув би політик від "Громадянської коаліції" з 50,9% підтримки (кандидат від "ПіС" отримав би 35,2%).

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А у двобої з Каролем Навроцьким мер Варшави отримав би 49,99% голосів, а його суперник – 36,4%.

Якби ж у президентських виборах брав участь нинішній глава МЗС Польщі, то він би переміг Чарнека з результатом 46,5% проти 35,3%, а Навроцького – 46,7% проти 36,3%.

Ані "Громадянська коаліція", ані "Право і справедливість" досі офіційно не представили своїх кандидатів у президенти на виборах 2025 року.

"ПіС" заявляє, що представить ім'я свого претендента до кінця листопада, тоді як партія влади оголосить переможця запланованих праймериз – Сікорського чи Тшасковського – 7 грудня на заході в Сілезії.

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