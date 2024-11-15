Партия власти Польши определила дату праймериз, где выберут кандидата в президенты

Польский блок партий власти "Гражданская коалиция" 22 ноября проведет праймериз, на которых будут выбирать кандидата для участия в президентских выборах весной 2025 года.

Об этом объявила председатель комитета, организующего праймериз, Дорота Недзеля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По ее словам, праймериз состоятся в следующую пятницу. В 8:00 активисты партий, входящих в "Гражданскую коалицию", получат SMS с объяснениями, как проголосовать.

"Кандидатам будут присвоены номера, которые мы разыграли сегодня. Номер 1 – Рафал Тшасковский, номер 2 – Радослав Сикорский. Все, что вам нужно сделать, – это отправить 1 или 2 в SMS", – пояснила глава комитета, добавив, что можно будет отправить только одно сообщение.

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Голосование продлится до полуночи пятницы, 22 ноября. Результаты будут объявлены на следующий день, 23 ноября.

Избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" представит свою программу 7 декабря на съезде в Силезии.

Как сообщалось, в праймериз участвуют мэр Варшавы Рафал Тшасковский и министр иностранных дел Радослав Сикорский. Поддержка Сикорского в последние дни начала расти.

Опросы свидетельствуют, что кандидаты от "Гражданской коалиции" имеют больше шансов победить, чем претенденты от крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость".

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