У Польщі зростає підтримка Сікорського як кандидата у президенти

У Польщі опитування показало зменшення розриву у підтримці двох потенційних кандидатів у президенти від партії влади – мером Варшави Рафалом Тшасковським і очільником МЗС Радославом Сікорським.

Відповідне опитування компанії United Surveys наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Компанія провела два альтернативних опитування, які показують можливі результати Тшасковського і Сікорського у першому турі президентських виборів.

У варіанті з Рафалом Тшасковським, мер Варшави як кандидат від "Громадянської коаліції" міг би розраховувати на 34,8% голосів у першому турі президентських виборів. На другому місці був би можливий кандидат від "ПіС" Пшемислав Чарнек з 27,2%.

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Портал нагадує, що поки що "Право і справедливість" офіційно не представила свого кандидата, але ім'я колишнього міністра освіти і науки фігурує серед політиків, які могли б брати участь у виборах.

У сценарії, де Радослав Сікорський є кандидатом, політик з табору Дональда Туска отримав би 29,4% голосів. Результат Пшемислава Чарнека практично не змінився – за кандидата від "ПіС" у цій конфігурації проголосували б 27,5% респондентів.

Ані "Громадянська коаліція", ані "Право і справедливість" досі офіційно не представили своїх кандидатів у президенти на виборах 2025 року.

"ПіС" заявляє, що представить ім'я свого претендента до кінця листопада, тоді як партія влади оголосить переможця запланованих праймериз – Сікорського чи Тшасковського – 7 грудня на заході в Сілезії.

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