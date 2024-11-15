Байден зустрінеться з лідерами Південної Кореї та Японії

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Південної Кореї і Японії, щоб обговорити прихід до влади нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На зустрічі, яка відбудеться у межах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі, Байден, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба, який обійняв посаду в жовтні, уперше зустрінуться особисто.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван розповів журналістам, які подорожували з Байденом на борту Air Force One, що лідери можуть оголосити про створення "секретаріату" для трьох країн, щоб формалізувати відносини і переконатися, що це "не просто серія зустрічей".

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Залучення Південної Кореї та Японії до спільної роботи вважається одним із дипломатичних досягнень Байдена за час його чотирирічного президентського терміну. Ці дві країни мають довгу історію взаємної неприязні, що виникла внаслідок жорсткого колоніального правління Японії в Кореї в 1910-1945 роках.

Також, як очікується, Байден зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Нещодавно посадовець Білого дому розповів, що Байден на зустрічі з главою Китаю у Перу планує обговорити розв’язану РФ війну проти України і можливе залучення у неї військ КНДР.