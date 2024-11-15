Президент США Джо Байден встретится с лидерами Южной Кореи и Японии, чтобы обсудить приход к власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На встрече, которая состоится в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме, Байден, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и премьер-министр Японии Сигеру Исиба, который занял должность в октябре, впервые встретятся лично.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал журналистам, которые путешествовали с Байденом на борту Air Force One, что лидеры могут объявить о создании "секретариата" для трех стран, чтобы формализовать отношения и убедиться, что это "не просто серия встреч".

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Привлечение Южной Кореи и Японии к совместной работе считается одним из дипломатических достижений Байдена за время его четырехлетнего президентского срока. Эти две страны имеют долгую историю взаимной неприязни, возникшей в результате жесткого колониального правления Японии в Корее в 1910-1945 годах.

Также, как ожидается, Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.

Недавно чиновник Белого дома рассказал, что Байден на встрече с главой Китая в Перу планирует обсудить развязанную РФ войну против Украины и возможное привлечение в нее войск КНДР.