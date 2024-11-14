Байден на останній зустрічі з Сі говоритиме про війська КНДР в Росії

Президент США Джо Байден на зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Перу планує обговорити розв’язану РФ війну проти України і можливе залучення у неї військ КНДР.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на посадовця Білого дому, пише "Європейська правда".

Очікується, що Байден і Сі обговорять питання співпраці США та Китаю, відновлення контактів між військовими, боротьбу з глобальною кризою фентанілу, ризики штучного інтелекту, розповів високопосадовець.

За його словами, Байден також має намір висловити "глибоку стурбованість" підтримкою Пекіном російської війни проти України та розгортанням північнокорейських військ для допомоги Росії.

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Представник Білого дому розповів, що американський президент порушить питання причетності Китаю до кібератак на критичну цивільну інфраструктуру США, а також активізацію військової діяльності Пекіна навколо Тайваню та в Південнокитайському морі.

Зустріч, ймовірно, буде останньою між Байденом і Сі перед тим, як до влади у США прийде Дональд Трамп.

Представник Білого дому наголосив: що б не вирішила наступна адміністрація президента США, їм потрібно буде знайти спосіб врегулювати "жорсткі, складні відносини" США та Китаю.

"Росія, проблеми у (Тайванській) протоці, Південнокитайське море та кіберсфера – це питання, про які наступна адміністрація повинна буде ретельно подумати, тому що це сфери глибоких політичних розбіжностей з Китаєм, і я не очікую, що вони зникнуть", – сказав він у розмові з журналістами.

Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.

Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Держави НАТО засудили рішення Росії та Північної Кореї залучити північнокорейські війська до бойових дій проти України.