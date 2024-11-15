Шольц помітив "нюансованість" позиції Трампа щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що обраний президент США Дональд Трамп під час розмови з ним виклав "більш нюансовану" позицію стосовно України.

Такі слова Шольца пролунали в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung (під пейволом), яке цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами німецького канцлера, його розмова з Трампом була, "можливо, на диво, дуже детальною і доброю".

Він розповів, що "деякий час" обговорював із обраним президентом США війну в Україні, й у нього склалося враження, що Трамп "має більш нюансовану позицію, ніж це часто вважається". Шольц не пояснив, що має на увазі.

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На запитання, чи буде Дональд Трамп намагатись укласти угоду з Росією про притинення війни через голову українців, канцлер ФРН сказав, що в розмові обраний президент США не дав "жодних ознак" того, що він це зробить.

Німеччина своєю чергою не погодиться на "мир під диктатом", запевнив Шольц.

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв якнайшвидше завершити війну в Україні, хоча не розповідав, як саме планує цього досягти.

Нещодавно Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні, оскільки "вона має припинитися".

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