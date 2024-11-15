Зеленський вважає, що за Трампа війна в Україні "завершиться швидше"

Президент Володимир Зеленський стверджує, що в нього з обраним президентом США Дональдом Трампом склалась конструктивна взаємодія, і з огляду на політику майбутньої адміністрації "війна закінчиться швидше".

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю "Українському радіо", уривок з якого цитує "Суспільне", повідомляє "Європейська правда".

Глава держави сказав, що в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру. "Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп. – Ред.) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", – вказав він.

Зеленський також відкинув можливість того, що Трамп примушуватиме Україну до переговорів із Росією.

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"Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", – аргументував президент.

Він наголосив на тому, що для України важливим є досягнення справедливого миру, "щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали".

"Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", – зазначив Зеленський.

Як відомо, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв якнайшвидше завершити війну в Україні, хоча не розповідав, як саме планує цього досягти.

Нещодавно Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні, оскільки "вона має припинитися".

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