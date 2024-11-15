Шольц заметил "нюансированность" позиции Трампа по войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп во время разговора с ним изложил "более нюансированную" позицию по Украине.

Такие слова Шольца прозвучали в интервью Sueddeutsche Zeitung (под пейволом), которое цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам немецкого канцлера, его разговор с Трампом был, "возможно, на удивление, очень подробным и добрым".

Он рассказал, что "некоторое время" обсуждал с избранным президентом США войну в Украине, и у него сложилось впечатление, что Трамп "имеет более нюансированную позицию, чем это часто считается". Шольц не объяснил, что имеет в виду.

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На вопрос, будет ли Дональд Трамп пытаться заключить соглашение с Россией о прекращении войны через голову украинцев, канцлер ФРГ сказал, что в разговоре избранный президент США не дал "никаких признаков" того, что он это сделает.

Германия в свою очередь не согласится на "мир под диктатом", заверил Шольц.

Как известно, во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал как можно быстрее завершить войну в Украине, хотя не рассказывал, как именно планирует этого достичь.

Недавно Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне, поскольку "она должна прекратиться".

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