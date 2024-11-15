Трамп обіцяє працювати над війною: Росія і Україна мають зупинитися

Новообраний американський президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.

Про це він сказав він на заході у Флориді передає "Європейська правда".

Новообраний президент Дональд Трамп заявив у четвер, 14 листопада, що його адміністрація зосередиться на війні в Україні.

Трамп висловив співчуття через загибель людей у війні – як солдатів, так і мирних жителів. Новообраний американський президент зазначив, що "бачив доповідь: тисячі людей за останні три дні були вбиті, тисячі і тисячі людей були вбиті".

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Він запевнив, що його адміністрація працюватиме над тим, щоб зупинити війну.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати над Росією та Україною. Це має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися", – заявив він.

Як повідомлялося, Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.

15 листопада стало відомо, що Міноборони США пообіцяло швидко працювати над виконанням зобов'язань президента Байдена щодо збільшення підтримки України.

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