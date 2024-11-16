Глава МЗС Німеччини закликала свою партію продовжувати підтримку України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала партію "зелених", представницею якої вона є, продовжувати кампанію за військову підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на партійній конференції у Вісбадені, її слова наводить Tagesschau.

За словами очільниці німецького МЗС, "Зелені" – партія миру, "яка знає, що справедливий і міцний мир – це більше, ніж відсутність війни".

"Ми повинні захистити Україну. Саме тому, що ми – сильна демократія, і саме тому, що ми – партія миру", – підкреслила Бербок.

Реклама:

Мир в умовах свободи – це "наша німецька відповідальність", додала вона.

Міністерка закликала підготувати "ще один великий, великий безпековий пакет" для України і "виступити за далекобійні системи озброєння". При цьому вона прямо не згадала ракети Taurus.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно вчергове підтвердив своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Своєю чергою глава опозиційного ХДС Фрідріх Мерц заявляє про підтримку надання Taurus українським силам і наголошує, що поставка далекобійних ракет не зробить Німеччиною стороною війни.