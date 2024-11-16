Глава МИД Германии призвала свою партию продолжать поддержку Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала партию "зеленых", представительницей которой она является, продолжать кампанию за военную поддержку Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на партийной конференции в Висбадене, ее слова приводит Tagesschau.
По словам главы немецкого МИД, "Зеленые" – партия мира, "которая знает, что справедливый и прочный мир – это больше, чем отсутствие войны".
"Мы должны защитить Украину. Именно потому, что мы – сильная демократия, и именно потому, что мы – партия мира", – подчеркнула Бербок.
Мир в условиях свободы – это "наша немецкая ответственность", добавила она.
Министр призвала подготовить "еще один большой, большой пакет по безопасности" для Украины и "выступить за дальнобойные системы вооружения". При этом она прямо не упомянула ракеты Taurus.
Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц недавно в очередной раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
В свою очередь глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявляет о поддержке предоставления Taurus украинским силам и отмечает, что поставка дальнобойных ракет не сделает Германию стороной войны.