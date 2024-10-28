Лідер опозиції Німеччини: Поставки Taurus Україні не зроблять нас стороною війни

Глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччиною стороною війни.

Про це йдеться у матеріалі Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Так Мерц відреагував на висловлювання ультралівої Сари Вагенкнехт, яка є противницею надання Україні будь-якої військової допомоги.

Її Альянс Сари Вагенкнехт наразі є однією зі сторін коаліційних перемовин у федеральних землях Саксонія і Тюрингія, однак і там, і там переговори йдуть важко через зовнішньополітичні вимоги ультралівих.

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Минулого тижня Вагенкнехт опосередковано вимагала, щоб ХДС у Тюрингії відмежувався від Мерца, коли той в черговий раз закликав до передачі Taurus Україні.

"Якби ми здійснили те, до чого він закликав, Німеччина вступила б у війну з Росією", – заявила Вагенкнехт.

На це Мерц відреагував в ефірі телеканалу ARD: "Поставка Taurus – це що завгодно, але тільки не вступ у війну. Пані Вагенкнехт, до речі, це знає".

Він наголосив, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захистити себе від агресії Росії, яка порушує міжнародне право.

"Такі країни, як Франція і Велика Британія, вже постачають Україні зброю великої дальності", – додав Мерц.

Перед самітом ЄС 17 жовтня Мерц запропонував канцлеру Олафу Шольцу висунути Путіну ультиматум та обговорити його зміст із європейськими колегами.

"Йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України", – сказав Мерц.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.