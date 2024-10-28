Лідер опозиції Німеччини: Поставки Taurus Україні не зроблять нас стороною війни
Глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що поставка Україні далекобійних ракет Taurus не зробить Німеччиною стороною війни.
Про це йдеться у матеріалі Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".
Так Мерц відреагував на висловлювання ультралівої Сари Вагенкнехт, яка є противницею надання Україні будь-якої військової допомоги.
Її Альянс Сари Вагенкнехт наразі є однією зі сторін коаліційних перемовин у федеральних землях Саксонія і Тюрингія, однак і там, і там переговори йдуть важко через зовнішньополітичні вимоги ультралівих.
Минулого тижня Вагенкнехт опосередковано вимагала, щоб ХДС у Тюрингії відмежувався від Мерца, коли той в черговий раз закликав до передачі Taurus Україні.
"Якби ми здійснили те, до чого він закликав, Німеччина вступила б у війну з Росією", – заявила Вагенкнехт.
На це Мерц відреагував в ефірі телеканалу ARD: "Поставка Taurus – це що завгодно, але тільки не вступ у війну. Пані Вагенкнехт, до речі, це знає".
Він наголосив, що крилаті ракети дадуть Україні можливість захистити себе від агресії Росії, яка порушує міжнародне право.
"Такі країни, як Франція і Велика Британія, вже постачають Україні зброю великої дальності", – додав Мерц.
Перед самітом ЄС 17 жовтня Мерц запропонував канцлеру Олафу Шольцу висунути Путіну ультиматум та обговорити його зміст із європейськими колегами.
"Йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України", – сказав Мерц.
Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.