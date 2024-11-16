Глава МЗС Польщі анонсував "найважливіші" переговори щодо України у Варшаві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наступного тижня у Варшаві пройдуть "найважливіші" переговори щодо війни РФ в Україні, коли 19 листопада пройде зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс".

Заяву Сікорського наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Він уточнив, що очікує прибуття представників інших європейських країн на зустріч, окрім країн так званого Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції.

На зустріч запрошені також глава українського МЗС Андрій Сибіга і Кая Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

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"Як бачите, саме у Варшаві відбудуться найважливіші переговори щодо цієї кризи", – підкреслив Сікорський.

Раніше Сікорський заявляв, що на найближчій Раді ЄС із закордонних справ відбудеться дискусія, яка визначатиме майбутнє Євросоюзу як стратегічного гравця.

Найближче засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться 19 листопада і буде присвячене обороні та підтримці ЄС для України.

Минулого тижня лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо обраний президент Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Також писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі впевнений, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" за президентства США Дональда Трампа.