Глава МЗС Польщі анонсував серйозну дискусію в Раді ЄС щодо України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що на найближчій Раді ЄС із закордонних справ відбудеться дискусія, яка визначатиме майбутнє Євросоюзу як стратегічного гравця.

Про це він сказав нас пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Варшаві, повідомляє RMF24.

Радослав Сікорський підкреслив, що "зараз в Україні, в нашій частині світу, відбувається історія". Він також зазначив, що на майбутньому засіданні Ради міністрів закордонних справ відбудеться дуже серйозна дискусія.

"Те, що ми зробимо або не зробимо на цій Раді закордонних справ, може визначити майбутню довіру до ЄС і майбутнє ЄС як стратегічного гравця", – сказав глава польської дипломатії.

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Він підкреслив, що Європа несе відповідальність за своїх громадян, сусідів і майбутні покоління.

"Вона зобов'язана докласти всіх зусиль для досягнення справедливої угоди, підтримувати принципи міжнародного права, відновити це табу, що в Європі кордони не можуть бути змінені силою", – сказав Сікорський.

"Якщо ці принципи перестануть застосовуватися в результаті наших дій або бездіяльності, на нас чекає темне майбутнє", – додав він.

Найближче засідання Ради ЄС із закордонних справ відбудеться 19 листопада і буде присвячене обороні та підтримці ЄС для України.

Минулого тижня лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Також писали, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі впевнений, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" за президентства США Дональда Трампа.