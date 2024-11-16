Глава МИД Польши анонсировал "важнейшие" переговоры по Украине в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на следующей неделе в Варшаве пройдут "важнейшие" переговоры по войне РФ в Украине, когда 19 ноября пройдет встреча в формате "Веймарский треугольник плюс".

Заявление Сикорского приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Он уточнил, что ожидает прибытия представителей других европейских стран на встречу, кроме стран так называемого Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции.

На встречу приглашены также глава украинского МИД Андрей Сибига и Кая Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

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"Как видите, именно в Варшаве состоятся важнейшие переговоры по этому кризису", – подчеркнул Сикорский.

Ранее Сикорский заявлял, что на ближайшем Совете ЕС по иностранным делам состоится дискуссия, которая будет определять будущее Евросоюза как стратегического игрока.

На прошлой неделе лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Также писали, что министр обороны Великобритании Джон Хили уверен, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" при президентстве США Дональда Трампа.