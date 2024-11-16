ЦВК Грузії офіційно затвердила підсумки парламентських виборів

Центральна виборча комісія Грузії на засіданні у суботу, 16 листопада, підписала підсумковий протокол щодо результатів парламентських виборів, які відбулись 26 жовтня.

Про це повідомляє Sova, пише "Європейська правда".

На засіданні секретар ЦВК Георгій Джавахішвілі представив членам ЦВК дані протоколу.

Згідно з протоколом, грузинська ЦВК затвердила такі результати

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"Грузинська мрія" – 53,93% (89 мандатів);

Коаліція "За зміни" – 11,03% (19 мандатів);

"Єдність – Національний рух" – 10,17% (16 мандатів);

Коаліція "Сильна Грузія" – 8,81% (14 мандатів);

"За Грузію" Гіоргі Гахарія – 7,78% (12 мандатів).

Згідно із законодавством, парламент нового скликання має зібратися не пізніше 10 днів після опублікування підсумкового, зведеного звіту ЦВК. Після чого депутати повинні будуть затвердити новий уряд.

Опозиційні партії не визнають підсумків виборів – вони наголошують, що їх було сфальсифіковано.

У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протести проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.

Нагадаємо, 11 листопада в Тбілісі зібралась акція протесту "Ми – Європа!", учасники якої вважають, що парламентські вибори 26 жовтня були сфальсифіковані.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.