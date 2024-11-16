Центральная избирательная комиссия Грузии на заседании в субботу, 16 ноября, подписала итоговый протокол о результатах парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.

Об этом сообщает Sova, пишет "Европейская правда".

На заседании секретарь ЦИК Георгий Джавахишвили представил членам ЦИК данные протокола.

Согласно протоколу, грузинская ЦИК утвердила следующие результаты

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"Грузинская мечта" – 53,93% (89 мандатов);

Коалиция "За перемены" – 11,03% (19 мандатов);

"Единство – Национальное движение" – 10,17% (16 мандатов);

Коалиция "Сильная Грузия" – 8,81% (14 мандатов);

"За Грузию" Гиорги Гахария – 7,78% (12 мандатов).

Согласно законодательству, парламент нового созыва должен собраться не позднее 10 дней после опубликования итогового, сводного отчета ЦИК. После чего депутаты должны будут утвердить новое правительство.

Оппозиционные партии не признают итогов выборов – они подчеркивают, что они были сфальсифицированы.

В субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протесты против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания председателя ЦИК облили черной краской.

Напомним, 11 ноября в Тбилиси собралась акция протеста "Мы – Европа!", участники которой считают, что парламентские выборы 26 октября были фальсифицированы.

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