Зеленський заявив, що Україна не отримала половини зброї від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї, а допомога Європи для української армії була не меншою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на його інтерв'ю Українському радіо.

Президент зазначив, що допомогу США "ще потрібно довезти".

"Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав – половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент", – сказав Зеленський.

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Президент акцентував також, що США наростили виробництво зброї, потужність своєї армії та поповнили арсенали. І тут, багато в чому, їм допоміг досвід України.

"Багато в чому отримали від нас відповіді. На живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід і європейці також", – наголосив глава держави.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський висловлював переконання, що з огляду на політику майбутньої адміністрації Трампа "війна закінчиться швидше".

Як повідомлялося, Європа закликає адміністрацію Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.

Раніше також стало відомо, що адміністрація Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.