Зеленский заявил, что Украина не получила половины оружия от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США только половину обещанного оружия, а помощь Европы для украинской армии была не меньше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на его интервью Украинскому радио.

Президент отметил, что помощь США "еще нужно довезти".

"Есть разные доклады, различных институтов как Минобороны, так и разведок и тому подобное. Я бы только сказал – половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", – сказал Зеленский.

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Президент акцентировал также, что США нарастили производство оружия, мощность своей армии и пополнили арсеналы. И здесь, во многом, им помог опыт Украины.

"Во многом получили от нас ответы. На живом примере другой нации получили для себя опыт и европейцы также", – подчеркнул глава государства.

В этом же интервью Зеленский выражал убеждение, что учитывая политику будущей администрации Трампа "война закончится быстрее".

Как сообщалось, Европа призывает администрацию Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.

Ранее также стало известно, что администрация Байдена также планирует направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.