ЗМІ: Європа посилює заклики до Байдена збільшити підтримку України перед відходом

Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Європейські лідери та посадовці просять США надати Україні більше зброї та артилерії, запровадити додаткові санкції проти ключових російських джерел доходів та обмежити можливості Москви купувати заборонені технології, що використовуються у виробництві зброї, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

За їхніми словами, багато європейських запитів мали неофіційний характер.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив візит до Брюсселя в середу, щоб запевнити союзників по НАТО і Європейському Союзу в тому, що США активізують свої зусилля з надання ресурсів Україні напередодні інавгурації Трампа.

Ресурси, про які він згадав – гроші, боєприпаси, зброя – в основному надходять з пакету на 61 мільярд доларів, ухваленого Конгресом США на початку цього року. Він додав, що "кожен долар, який є в нашому розпорядженні", буде використаний.

Незважаючи на те, що у Байдена залишається все менше часу на виконання запитів, США вже працюють над прийняттям до кінця листопада нових санкцій проти російського нафтового флоту і Північної Кореї, яка відправила війська на допомогу Москві, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну до того, як нова команда прийде до влади", – сказав в інтерв'ю начальник відділу закупівель армії США Дуглас Буш.

Деякі лідери ЄС також наполягають на тому, щоб США дозволили Україні використовувати західну зброю для ураження військових цілей на території Росії.

Байден поки що чинить опір цьому запиту, а канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрито виступає проти нього. Люди, знайомі з позицією США, вважають, що цей крок матиме обмежений вплив на поле бою і не вартий ризику ескалації.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден на зустрічі зі своїм наступником Дональдом Трампом говорив про важливість збереження підтримки України у її протистоянні агресії РФ.

Чинна адміністрація президента США Джо Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.