Німецькі "Зелені" не хочуть підтримувати постачання Taurus Україні без партії Шольца

Німецькі "Зелені" не хочуть схвалювати в Бундестазі постачання крилатих ракет Taurus в Україну всупереч волі Соціал-демократичної партії (СДПН).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

У партії кажуть, що все ще перебувають в уряді з соціал-демократами і хочуть, щоб це було спільне рішення.

"Наразі ми ведемо переговори з ХДС/ХСС і СДПН про можливість спільного доопрацювання законодавства", – заявила перший парламентський секретар "Зелених" Ірен Міхаліч.

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"Зрозуміло, що для цього потрібна більшість серед демократичних партій. Також зрозуміло, що ми все ще перебуваємо в уряді з СДПН і будемо голосувати відповідно", – підкреслила Міхаліч.

Іншими словами: "Зелені" хочуть схвалити поставку Taurus лише в тому випадку, якщо СДПН також буде за.

Лідер парламентської фракції Вільної демократичної партії Крістіан Дюрр раніше запропонував провести нове голосування. "Це було б можливо", – сказав Дюрр в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

"Дивлячись на заяви, зроблені ХДС/ХСС і "зеленими", я можу собі уявити, що така пропозиція може бути успішною", – сказав він.

Однак це рішення не матиме жодних практичних наслідків. Рішення про постачання Taurus приймає не Бундестаг, а Рада безпеки федерального уряду, яку очолює канцлер Олаф Шольц. На відміну від Зелених, ВДП та ХДС, Шольц виступає проти надання Україні крилатих ракет Taurus. Тому схвалення СДПН у Бундестазі є майже неможливим.