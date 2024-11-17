Немецкие "Зеленые" не хотят поддерживать поставки Taurus Украине без партии Шольца

Немецкие "Зеленые" не хотят одобрять в Бундестаге поставки крылатых ракет Taurus в Украину вопреки воле Социал-демократической партии (СДПГ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

В партии говорят, что все еще находятся в правительстве с социал-демократами и хотят, чтобы это было совместное решение.

"Сейчас мы ведем переговоры с ХДС/ХСС и СДПГ о возможности совместной доработки законодательства", – заявила первый парламентский секретарь „Зеленых" Ирен Михалич.

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"Понятно, что для этого нужно большинство среди демократических партий. Также понятно, что мы все еще находимся в правительстве с СДПГ и будем голосовать соответственно", – подчеркнула Михалич

Другими словами: "Зеленые" хотят одобрить поставку Taurus только в том случае, если СДПГ также будет за.

Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии Кристиан Дюрр ранее предложил провести новое голосование. "Это было бы возможно", – сказал Дюрр в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Глядя на заявления, сделанные ХДС/ХСС и "зелеными", я могу себе представить, что такое предложение может быть успешным", – сказал он.

Однако это решение не будет иметь никаких практических последствий. Решение о поставках Taurus принимает не Бундестаг, а Совет безопасности федерального правительства, который возглавляет канцлер Олаф Шольц. В отличие от Зеленых, СвДП и ХДС, Шольц выступает против предоставления Украине крылатых ракет Taurus. Поэтому одобрение СДПГ в Бундестаге почти невозможно.